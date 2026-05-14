Фон дер Ляйен объявила о новом пакете помощи Украине

Евросоюз завершает работу по по подготовке нового масштабного пакета помощи Украине, рассказала в соцсети Х глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Накануне западные массмедиа заявили, что в ближайшее время Евросоюз направит Киеву первый транш из кредита в 90 млрд евро.

«Мы завершаем подготовку пакета помощи в размере шесть млрд евро на поставку беспилотников», — пояснила фон дер Ляйен.

Чиновница подчеркнула, что Брюссель не планирует менять свою политику в отношении России, продолжает оказывать на нее санкционное давление.

Кроме того, отметила председатель ЕК, европейские страны продолжают оказывать помощь Украине, укреплять ее.