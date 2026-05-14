Пока вы не уснули: жизненно важный вопрос Цзиньпина Трампу и небывалая аномалия летом

Си Цзиньпин задал Трампу жизненно важный вопрос

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом спросил у него, удастся ли Вашингтону и Пекину преодолеть «ловушку Фукидида».

Термин «ловушка Фукидида» в теории международных отношений описывает ситуацию, когда возвышение новой державы вызывает страх у существующего гегемона. Древнегреческий историк Фукидид писал, что начало Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой было неизбежным из-за роста могущества Афин и страха Спарты потерять свою власть.

Небывалую аномалию пообещали россиянам летом

Мир оказался на пороге одного из самых сильных явлений Эль-Ниньо за столетие. С высокой долей вероятности в 2026 году оно превратится в супер-Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это режим в экваториальной части Тихого океана, где раз в несколько лет меняется температура течений. При этом явлении ослабевают пассаты, и массы теплой воды вместо переноса на запад Тихого океана растекаются в восточном направлении. Это провоцирует масштабные изменения погоды по всей планете.

Berliner Zeitung: арест Ермака стал «последним предупреждением» Зеленскому

Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака стал серьезным сигналом Владимиру Зеленскому со стороны Запада. Об этом пишет Berliner Zeitung. В публикации немецкого издания приводятся разные версии происходящего.

Одни считают, что давят США, другие с подозрением смотрят в сторону ЕС.

Татьяна Москалькова уходит с поста уполномоченного по правам человека в России.

Об этом в четверг, 14 мая, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Мерц ответил на предложение Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил на предложение президента России Владимира Путина по диалогу между Москвой и Европой.

9 мая Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком от Европы для диалога с Москвой. Глава государства подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

Западные СМИ обеспокоились из-за заявления Путина

Слова президента РФ Владимира Путина о скором окончании российско-украинского конфликта представляют риски для Запада. Об этом пишет газета Jerusalem Post.

Авторы пишут, что перемирие может принести Европе больше проблем, чем продолжение конфликта, ведь пока идут боевые действия, Европа представляет собой единый фронт. Сразу после прекращения боевых действий всплывут неудобные вопросы.

Стажерка пыталась соблазнить Макрона под носом у Брижит

В своей книге «(Почти) идеальная пара» журналист Флориан Тардиф заявил, что президента Франции Эммануэля Макрона пыталась соблазнить стажерка Елисейского дворца, и сам он «не сдерживался». Представленные Paris Match отрывки из книги рисуют портрет пары, которая «под гнетом власти теряла свои иллюзии и порой самообладание, но сохранила эмоциональную и интеллектуальную близость».

Для своего расследования личной жизни президента автор книги опросил более семидесяти человек, включая саму первую леди Брижит Макрон.

Пашинян заявил об отказе Армении от антироссийских санкций

Власти Армении не планируют вводить санкции против России, однако намерены избегать действий, которые могут привести к вторичным ограничениям, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Умерла вдова Вознесенского Зоя Богуславская

Вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница и искусствовед Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Центре Вознесенского.

О дате похорон и месте прощания будет сообщено позже, отметил он.

Россия готовится обрушить на Украину «дроновое цунами»

Отставание ВС РФ в развитии и применении дронов стало привычным, однако в скором все может измениться. Как сообщает «Царьград», на Западе ждут, что российские военные обрушат на Украину «дроновое цунами».

Польский военный эксперт Томаш Дармолинский обратил внимание на принципиальное изменение отношения командования ВС РФ к FPV-дронам. Наблюдается переход к модели, когда системы БПЛА интегрированы в структуру армий, бригад и полков.

