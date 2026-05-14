В рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина увидели скрытые сигналы

Жест американского президента Дональда Трампа во время приветствия китайского лидера Си Цзиньпина мог быть демонстрацией собственной важности или попыткой мести, считает эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова. Мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не смог захватить инициативу во время рукопожатия с председателем КНР Си Цзиньпином. На кадрах видно, как при рукопожатии Трамп попытался потянуть ладони на себя, но Си Цзиньпин уравнял положение, и руки оказались на одинаковом расстоянии от лидеров.

Эксперт отметила, что в деловом этикете при рукопожатии принято, чтобы кисти рук визави находились на одном уровне, и никто не притягивал собеседника к себе. В данном случае Трамп демонстрирует коллеге и всему миру свою важность, но председатель КНР отвечает на невербальный спор и дает понять, что не намерен играть в эту игру, объяснила Холгова.

«Возможно, этот жест был своеобразной попыткой мести за то, что Си Цзиньпин не встретил Трампа в аэропорту. Все таки когда прилетает лидер столь мощной державы с государственным визитом, по-хорошему равный должен встречать равного. И, следовательно, из этого протокола лидер государства должен был встречать Трампа», — также отметила эксперт.

Эксперт также добавила, что фирменного рукопожатия Трампа не было на Аляске, когда туда прибыл с визитом российский президент Владимир Путин, но в случае с Си Цзиньпином он решил продемонстрировать превосходство.

Лидер КНР не позволил Трампу перехватить инициативу в рукопожатии

Ранее президент США заявил, что переговоры с председателем КНР прошли отлично. Трамп также назвал Китай невероятным и красивым местом.