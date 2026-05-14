Отрекшуюся от престола королеву одной европейской страны госпитализировали

В Дании госпитализировали отрекшуюся от престола королеву Маргрете II. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение королевского двора.

«Сегодня днем Ее Величество королева Маргрете была госпитализирована в Национальную королевскую больницу из-за стенокардии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 86-летняя королева «устала, но находится в хорошем настроении». В королевском дворе уточнили, что Маргрете II пробудет в больнице в течение выходных дней для наблюдения и обследования.

14 января 2024 года новым королем Дании стал Фредерик X. Маргрете II сама отреклась от трона, поставив подпись на документе. Она правила 52 года, этот срок является самым долгим среди всех ее предшественников за всю историю королевства. После отречения Маргрете сохранила титул Ее Величества и заняла должность второго по очередности заместителя короля — регента.

В Дании с 1660 года трон передают по наследству. После Фредерика X новым монархом Дании станет его сын, наследный принц Кристиан (будущий Кристиан XI).

Стенокардия (грудная жаба) — клинический синдром, при котором сердечная мышца испытывает недостаток кровоснабжения. Это проявление ишемической болезни сердца (ИБС), когда нарушается функция коронарных артерий и ограничивается приток крови к сердцу.

Ранее премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией.