Председатель КНР Си Цзиньпин может закончить конфликты на Украине и в Иране. Такое мнение выразил американский сенатор Линдси Грэм (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире телеканала Fox News.

По мнению сенатора, успех встречи Трампа и Си Цзиньпина будет зависеть от того, что власти КНР будут делать дальше.

«Си Цзиньпин мог бы просто позвонить и положить конец российско-украинской войне. Он мог бы просто позвонить и положить конец иранскому конфликту, если бы захотел», — сказал Грэм.

Сенатор выразил мнение, что, Китай реагирует только на демонстрацию военно-политического превосходства. Он утверждает, что по завершении текущих конфликтов, если Китай продолжит свою нынешнюю линию в отношении Ирана и России, а Запад не применит против Китая ответные меры, это будет расценено им как стратегический просчёт.

Грэм предложил угрожать Китаю: «наградой» за смену курса и «наказанием» за его сохранение. Он назвал Китай «ненормальным государством», нуждающимся в исправлении.

13 мая в рамках государственного визита в Китай прибыл президент США Дональд Трамп. Состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили ситуацию вокруг российско-украинского конфликта. Кроме того, в планах переговоров значилось также обсуждение иранского конфликта.