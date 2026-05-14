Филиппо: Зеленский будет следующим, кто окажется за решеткой на Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал правительство своей страны в срочном порядке заблокировать передачу €17 млрд Киеву в связи с тем, что, по его мнению, вскоре руководство Украины может оказаться в тюрьме.

"Второго человека команды Зеленского только что посадили за решетку. Следующий - Зеленский. Давайте как можно быстрее заблокируем 17 млрд, которые мы должны будем очень скоро передать этой стране", - написал политик в X.

23 апреля ЕС одобрил кредит Киеву на сумму €90 млрд. Однако первый транш, как ожидается, будет получен Украиной в мае-июне. Как неоднократно утверждал Филиппо, €17 млрд из указанных средств должна выделить Франция.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее выдвинули обвинения против Андрея Ермака - бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского - по делу о легализации незаконно полученных средств при строительстве элитного коттеджного поселка "Династия". 14 мая Ермак был отправлен под арест с правом внесения залога.