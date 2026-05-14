$73.3485.9

Нетаньяху привел фразу «мыслителя из России» об Израиле

Газета.Ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления перед журналистами процитировал некоего "мыслителя из России", который назвал еврейское государство "сверхдержавой". Об этом пишет Clash Report.

Нетаньяху привел фразу «мыслителя из России» об Израиле
© Газета.Ru
"Как однажды сказал один мыслитель — кстати, в России, — он сказал: "Государство Израиль — это маленькая сверхдержава, но это сверхдержава"", — сказал глава правительства.

Он не стал уточнять, кому именно принадлежат эти слова.

13 мая журналисты ТАСС сообщили, что Нетаньяху недавно совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По информации агентства, поездка состоялась на фоне военной операции против Ирана. Утверждается, что премьер-министр Израиля встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном.

Позднее в министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что слухи о визите главы правительства еврейского государства не соответствуют действительности. Как отметили в ведомстве, отношения Объединенных Арабских Эмиратов с Израилем являются публичными и осуществляются в рамках официально провозглашенных Авраамских соглашений, а не основаны на непрозрачных или неофициальных договоренностях.