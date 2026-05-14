Сенат США с трудом утвердил нового главу Центробанка: что об этом пишут зарубежные СМИ

Сенат США с минимальным перевесом голосов утвердил Кевина Уорша новым председателем Федеральной резервной системы. Как это назначение оценили зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. В частности, он называл его «тупицей и упрямым ослом». А во время своего выступления на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии в прошлом году подчеркнул, что готов уволить руководителя Минфина, если тот не добьется от Федеральной резервной системы быстрого снижения процентных ставок.

Срок полномочий Джерома Пауэлла на посту главы Федеральной резервной системы истекает 15 мая и накануне парламент с небольшим перевесом голосов утвердил на эту должность Кевина Уорша.

54 голоса против 45 стали самым незначительным перевесом при утверждении кандидатуры главы центрального банка за всю историю, отмечает Bloomberg.

«Это отражает поляризацию в Конгрессе и опасения демократов, что Уорш уступит требованиям президента Дональда Трампа о резком снижении процентных ставок. Только один демократ, Джон Феттерман из Пенсильвании, отошел от своей партии и поддержал Уорша в качестве преемника Джерома Пауэлла», - говорится в статье.

Трамп «пытался подчинить Центробанк своей воле с момента возвращения на свой пост», он неоднократно угрожал уволить Джерома Пауэлла и в погоне за резким снижением процентных ставок настаивал на возбуждении уголовного дела в отношении уходящего главы ФРС, напоминает The Washington Post.

При этом, по мнению экспертов, в том числе бывшего стратега Трампа Стивена Бэннона, новые данные по инфляции делают «крайне маловероятным» то, что Кевин Уорш сможет снизить ставки в июне, когда впервые будет председательствовать на заседании по вопросам денежно-кредитной политики.

А экономист Эрик Боллинг уверен, что процентные ставки в принципе не будут снижены. Возможно даже, что ФРС может «потребоваться небольшое повышение ставок для сдерживания инфляции», считает он.

Глава отдела ценных бумаг с фиксированным доходом в компании Thornburg Investment Management Кристиан Хоффман, слова которого приводит Reuters, также не видит «никаких предпосылок» к тому, что ситуация с инфляцией в США изменится в лучшую сторону и успокоит инвесторов.

«Не будет преувеличением сказать, что инфляция находится в критическом состоянии и превышает целевой уровень уже почти пять лет», - констатировал он.

Издание также обратило внимание на то, что инвесторы ожидают роста доходности долгосрочных ценных бумаг, в том числе эталонных 10-летних облигаций из-за стоимости энергоносителей «во время затяжного конфликта на Ближнем Востоке». При этом рост доходности долгосрочных ценных бумаг напрямую влияет на стоимость заимствований во всех секторах экономики, делая кредиты дороже.

В свою очередь Politico отмечает, что среди задач, которые ставит перед собой Кевин Уорш, не только резкое снижение ключевой ставки и борьба с инфляцией. Он неоднократно критиковал ФРС и намерен провести реформы в «самом важном центральном банке в мире».

В частности, Уорш заявлял, что чиновники ФРС «слишком часто говорят о том, как, по их ожиданиям, будет развиваться экономика», что скорее отвлекает внимание, чем предоставляет полезную информацию. Его также не устраивала практика ФРС скупать государственные долговые обязательства США и ипотечные кредиты для стимулирования экономики.

«Согласно финансовой отчетности Уорша, его состояние составляет по меньшей мере 131 миллион долларов, и сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала его за то, что он не раскрыл подробности о многих своих инвестициях. Уорш заявил на слушаниях по его утверждению в должности, что согласен продать «практически все» из этих активов и перейти на «простые и понятные»», - пишет издание.

Напомним, что в марте американский Минфин сообщил о том, что госдолг США впервые в истории превысил 39 триллионов долларов. Эксперты отмечали, что отметку в 38 триллионов долларов госдолга США преодолели в октябре 2025 года. С учетом текущей динамики можно ожидать, что госдолг вырастет до 40 триллионов уже осенью.