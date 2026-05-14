В России оценили уход премьера Латвии в отставку

Правительственный кризис в Латвии и отставка кабинета Эвики Силини не приведут к потеплению в отношениях между Ригой и Москвой. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Вадим Трухачев. По его словам, русофобия является фундаментальной основой латвийской государственности, которая не зависит от смены персоналий в министерских креслах.

На России эта отставка не отразится ровным счётом никак — для нас не изменится ничего. Латвия — устойчивое этнократическое государство, на основы которого ни одно правительство покушаться не станет. Никакой другой Латвии, кроме русофобской, быть в принципе не может. Единственное отличие в том, что латыши, в отличие от выходцев из других регионов, "с ножами за русскими не бегают", а сами русские не покидают Латвию в таких масштабах. В остальном же курс останется прежним: возможно, на какое-то время президент Эдгар Ринкевич получит больше влияния, и мы будем слышать его чаще, но системных перемен ждать не стоит. Вадим Трухачев Политолог, доцент Финансового университета

Комментируя причины распада латвийского правительства, Трухачев подчеркнул, что Латвия сегодня фактически является участником опосредованной войны против России. Эксперт призвал не питать иллюзий относительно инцидентов с беспилотниками, отметив, что прибалтийская республика извлекает прямую выгоду из статуса «прифронтового государства».

«Пора уже открыть глаза на то, что дроны запускаются по нашей территории не только с Украины, но и с территории других соседних государств, включая Латвию. Латвия воюет с Россией, являясь важным звеном в этой опосредованной войне. Что касается пролетов или запусков БПЛА, то фразы в духе "не пустят" здесь неуместны — в крайнем случае, власти просто попросят согласовывать маршруты с ними. Латвия при любом правительстве пытается зарабатывать на статусе префронтового государства, потому что больше ни на чём другом заработать она сегодня просто не может», — сказал эксперт.

Ранее премьер‑министр Латвии Эвика Силиня объявила об отставке правительства на специально организованной пресс‑конференции — вместо запланированного выступления перед парламентом. Кризис начался с ухода министра обороны Андриса Спрудса после проникновения украинских дронов в воздушное пространство Латвии. Между Силиней и Спрудсом возник открытый конфликт: после скандала на пресс‑конференции премьер заявила об утрате доверия к министру и предложила на его место полковника Райвиса Мелниса. В своей речи Силиня обвинила оппонентов в узких партийных интересах и зависти.