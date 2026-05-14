Власти Армении не планируют вводить санкции против России, однако намерены избегать действий, которые могут привести к вторичным ограничениям, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы заявляли, что не будем вступать в санкционный режим. Но мы также не будет предпринимать шагов, чтобы самим не оказаться под санкциями. И прозрачно сказали и партнерам из России, и партнерам в ЕС: мы не хотим предпринимать каких-либо шагов против России, но у нас есть и своя линия действий, если почувствуем, что попадем под санкции, мы на этот шаг не пойдем, просим относиться с пониманием», – подчеркнул политик.

Он пояснил, что экономика страны не сможет выдержать введение санкционных мер, передает ТАСС.

По словам премьера, у европейских партнеров возникали подозрения относительно возможной помощи Армении в обходе санкций. Для прояснения ситуации были привлечены специалисты из Евросоюза, которые после проверки письменно подтвердили отсутствие подобных действий со стороны Еревана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава армянского правительства Никол Пашинян исключил нанесение ущерба российским интересам.

Неделей ранее политик отверг статус союзника Москвы по украинскому вопросу.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении данных Москве обещаний.