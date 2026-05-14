Лукашенко: Беларусь хочет расширять сотрудничество со Шри-Ланкой

О готовности развивать сотрудничество с Шри-Ланкой заявил президент Беларуси. Он предложил разработать дорожную карту.

Александр Лукашенко принял министра иностранных дел этого южно-азиатского государства Виджита Херата. Он находится в Минске с визитом. Белорусский лидер назвал двусторонние связи «давними. Подчеркнул, что активно развивается торговля. Товарооборот в прошлом году вырос более чем в два раза и приблизился к 24 миллионам долларов. Президент призвал обратить внимание на опыт Беларуси в области сельского хозяйства и промышленности.

«Я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Что касается вашего государства, мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя дорожную карту, план наших отношений, определились в сфере экономики: что нам надо от вас, а вам что надо от нас. Экономика — это база любых отношений. Поэтому мы хотели бы с вами выстроить твердые, хорошие отношения, — отметил Александр Лукашенко.

В этом месяце Шри-Ланка вводит бесплатный визовый режим для граждан Беларуси. Также страны подписали соглашение о воздушном сообщении.