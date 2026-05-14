Рубио: экономические издержки не склонят США к невыгодной сделке с Ираном

Экономические издержки вооруженного конфликта с Ираном не заставят Вашингтон пойти на невыгодную для себя сделку с Тегераном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

"Президент ясно дал понять, что если иранцы думают, что они смогут использовать нашу внутриполитическую ситуацию, чтобы заставить его заключить плохую сделку, то этого не произойдет", - сказал он.

Тем самым Рубио поддержал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что финансовые проблемы американцев не влияют на его позицию по поводу возможной сделки с Ираном.