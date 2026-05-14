Бессент: Трамп в ближайшее время прокомментирует тайваньский вопрос

Американский президент Дональд Трамп намерен в ближайшие дни прокомментировать позицию Вашингтона по тайваньскому вопросу в контексте своего визита в КНР и переговоров с китайским руководством. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Это не было бы саммитом Китай - США, если бы не обсуждался тайваньский вопрос. Я уверен, что президент Трамп понимает суть проблемы и очень решительно настроен в своих ответах. Уверен, мы еще услышим от него об этом в ближайшие дни. Я не хотел бы опережать президента, вы услышите от него сегодня вечером или завтра", - ответил глава Минфина США на вопрос о том, чего можно ожидать от переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу Тайваня.

Бессент подчеркнул также, что американский лидер осознает деликатность этой темы.

Ранее Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом назвал тайваньский вопрос важнейшим в китайско-американских отношениях. Он указал, что неправильный подход к урегулированию тайваньской проблемы способен спровоцировать прямое столкновение между Пекином и Вашингтоном. Председатель КНР добавил, что стремление к "независимости острова" и мир в регионе исключают друг друга. По его словам, поддержание стабильности в Тайваньском проливе выступает важнейшим фактором для отношений Китая и Соединенных Штатов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.