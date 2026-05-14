Владимира Зеленского вряд ли ждет спокойная пенсия, однако он сможет избежать гибели, оказавшись в тюрьме. Такое мнение высказал News.ru политолог Михаил Павлив.

По словам эксперта, Зеленский не избежит ответственности за все, что сделал, и юридически его «уже обложили подозрениями».

«Я считаю, что, если он сядет в тюрьму, это для него единственный шанс выжить. Он перешел дорогу большому количеству опасных людей. Своим хозяевам из того же Лондона он не нужен живым, так как он слишком много знает», — заметил Павлив.

Однако, по мнению политолога, Зеленский не пострадает до тех пор, пока «будет выполнять свою функцию и оставаться послушным орудием».

«Речь идет о антикоррупционном давлении и прочих вещах, включая информационные атаки. Он будет, скажем так, неподсуден. Все это сделано, чтобы в конечном итоге он за все ответил», — резюмировал он.

Ранее антикоррупционные органы Украины заявили, что экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак мог быть участником отмывания 460 миллионов гривен (около $10 млн) на элитном строительстве под Киевом. Украинский суд наложил арест на земельные участки и недвижимость, которые фигурируют в деле.

Названо «последнее предупреждение» Зеленскому

Одновременно со скандалом вокруг Ермака бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Среди прочего, она заявила, что Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег.

При этом срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.