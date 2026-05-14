Сотрудник ЦРУ Джеймс Эрдман III дал скандальные показания в сенате. По его словам, небезызвестный доктор Энтони Фаучи «преднамеренно» влиял на разведывательное сообщество, чтобы скрыть лабораторное происхождение COVID-19, и именно его вмешательство привело к тому, что ЦРУ в последний момент отказалось от плана объявить об утечке из китайской лаборатории в августе 2021 года. Фаучи, по утверждению свидетеля, предоставил агентству «тщательно отобранный список» экспертов и через своих людей проталкивал нужную ему повестку.

Представитель ЦРУ обвинил бывшего старшего медицинского советника президента США Энтони Фаучи в том, что он «вмешался» в расследование разведывательного сообщества о происхождении COVID-19. Джеймс Эрдман III заявил, что Фаучи сыграл «преднамеренную» роль в отмене плана агентства в 2021 году объявить, что утечка вируса произошла из китайской лаборатории, сделав это заявление во время дачи показаний перед Комитетом Сената по национальной безопасности и правительственным делам. Мужчина также отметил, что политика общественного здравоохранения была бы совсем иной, если бы американская общественность знала, что вирус из лаборатории в Китае, и что роль Фаучи в сокрытии информации была преднамеренной.

«Фаучи влиял на аналитический процесс и выводы, используя свое положение для обеспечения того, чтобы разведывательное сообщество консультировалось с противоречивым списком экспертов, должностных лиц общественного здравоохранения и ученых», — пояснил работник ЦРУ.

На вопрос сенатора Рэнда Пола, «повлиял ли Фаучи на изменение научного консенсуса относительно лабораторного происхождения вируса и на нейтральную позицию ЦРУ?» Эрдман ответил, что Фаучи «ввел инъекцию» в разведывательное сообщество. Он пояснил, что ЦРУ рассматривало возможность назвать это утечкой из лаборатории 12 августа 2021 года после 90-дневного исследования, но позиция изменилась 17 августа 2021 года, и поскольку ЦРУ не предоставило запрошенную документацию, никто не знает, почему это произошло.

Эрдман также подчеркнул, что в 2020 и 2021 годах было два случая, когда Фаучи контактировал с ведомством, предоставив агентству «тщательно отобранный список» экспертов и «подталкивая» людей, находящихся на его стороне, к тому, чтобы агентство опиралось на них. Тогда, по словам сотрудника, ЦРУ с радостью восприняло предложения Фаучи, что было частью его попытки сформировать повествование через контакты с экспертами не только в США, но и в Австралии и Великобритании.

Перед началом слушаний сенатор Пол пояснил журналистам, что показания Эрдмана докажут, что разведывательное сообщество занимается сокрытием информации, и что в течение многих лет было известно о лабораторном происхождении вируса. Фаучи, который был директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний с 1984 по конец 2022 года и публичным лицом правительственной кампании по борьбе с COVID, часто публично конфликтовал с Дональдом Трампом, а затем работал при Джо Байдене.

Позже на слушании сенатор Пол спросил Эрдмана, упоминал ли кто-нибудь в ЦРУ, что Фаучи одобрил исследования, которые проводились в Ухане, и был конфликт интересов, потому что ему было невыгодно, чтобы возникла путаница вокруг лаборатории, которую он финансировал. Эрдман ответил, что никто не говорил об этом вслух, но следовало бы, поскольку всё это было известно.