Европейский союз (ЕС) неслучайно выбирает переговорщиков с Россией именно среди представителей Германии. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов, комментируя сообщение Spiegel о том, что среди кандидатов на эту роль фигурирует бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Он также напомнил, что 9 мая российский лидер Владимир Путин обозначил кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В ответ из Берлина поступило предложение о президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере.

«Минский и Нормандский форматы переговоров с участием Берлина носят противоречивый характер. Особенно с учетом заявлений Меркель о цели диалога как способа оттянуть время для перевооружения Украины. При этом немецкие представители являются самыми опытными, поскольку они наиболее продолжительное время вели переговорный трек с Россией», — отметил Соколов.

В мае в ЕС в очередной раз прозвучали призывы возобновить прямые переговоры с Россией, предлагаются различные кандидатуры для участия в этом процессе — в частности, с инициативой выступила глава евродипломатии Кая Каллас. В Москве в ответ заявили, что в диалоге могут участвовать любые представители объединения при наличии политического желания возобновить отношения.