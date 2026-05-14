В Евросоюзе призвали остановить переговоры о приеме Украины

ЕС должен остановить переговоры о приеме Украины в европейское объединение из-за высокого уровня коррупции в республике. Соответствующее заявление сделал депутат Европарламента (ЕП) Гаральд Вилимски, сообщает ТАСС.

«Европейскому союзу нельзя вести переговоры со страной, где на повестке стоят коррупция и отмывание денег — ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо в будущем», — поделился своей точкой зрения парламентарий.

По его словам, расследование против экс-руководителя Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака продемонстрировало, насколько глубоко укоренены на Украине коррупция и сомнительные сети.

Депутат указал на то, что в таких условиях членство бывшей советской республики в Европейском союзе вообще не должно обсуждаться.

Утром в четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял в отношении Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога. Бывший глава Офиса Владимира Зеленского проходит подозреваемым по делу об отмывании 460 млн гривен через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в поселке Козин Киевской области.