Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

У руководства Армении нет опасений из-за возможных действий России по защите своих граждан с использованием 102-й военной базы в Гюмри. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает aysor.am.

«Нет, опасений нет, потому что военная база, независимо от того, какие законы действуют в России, должна функционировать в рамках законодательства Армении и под юрисдикцией Армении», — сказал он на брифинге.

В среду, 13 мая, Госдума приняла закон, разрешающий применять Российскую армию за рубежом в случае угрозы российским гражданам, находящимся в другой стране. Решение о привлечении Вооруженных сил (ВС) России для защиты граждан за рубежом будет принимать президент.

Ранее Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России. Он отметил, что республика не будет вводить антироссийские ограничения, но при этом не будет делать шаги, которые позволили бы наложить санкции на нее саму.