Си Цзиньпин поднял тост за дружбу народов и здоровье Трампа

Выступая в Пекине перед началом банкета с главой Белого дома Дональдом Трампом, председатель КНР Си Цзиньпин поднял тост за здоровье президента США и дружбу китайского и американского народов.

«За развитие и процветание Китая и США, - сказал, подняв бокал, китайский лидер. - За благополучие народов наших стран». Также Си Цзиньпин предложил выпить за «светлое будущее китайско-американских отношений» и дружбу между народами. «А также за здоровье президента Трампа, - заключил председатель КНР. - И всех присутствующих здесь друзей».

Сегодня в Доме народных собраний в столице КНР в рамках государственного визита Трампа состоялись переговоры лидеров государств. Они длились более двух часов.

Во время торжественного ужина президент США пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Вашингтон.