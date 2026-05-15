Папа Римский ударил по военной повестке Европы — прозвучали новые обвинения

Папа Римский Лев XIV выступил с критикой роста военных расходов в Европе и заявил, что перевооружение усиливает напряженность в мире. С таким заявлением понтифик выступил в римском университете Сапиенца.

По словам главы Католической церкви, увеличение затрат на военные нужды лишает общества вложений в образование и здравоохранение, а также подрывает доверие к дипломатическим механизмам. Лев XIV заявил, что происходящее не следует называть обороной, поскольку наращивание вооружений, по его мнению, приводит к росту нестабильности и международной напряженности.

Папа Римский назвал разжигателей войн "ворами будущего"

Понтифик также подверг критике ситуацию, при которой выгоду от подобных процессов получают элиты, не заинтересованные в общественном благе. Отдельно папа Римский высказался о развитии искусственного интеллекта. Он призвал осторожно подходить к применению нейросетей как в военной, так и в гражданской сфере.

По мнению Льва XIV, чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта способна снизить значение решений, принимаемых человеком, а также усугубить существующие конфликты. В качестве примеров использования ИИ в военных целях понтифик упомянул конфликты вокруг Ирана и в Ливане. При этом он призвал использовать технологии в мирных целях.