Си Цзиньпин: идеи о возрождении КНР и «вновь великой Америке» могут сочетаться

Идея о возрождении Китая и стремление «сделать Америку снова великой» могут идти рука об руку, не противореча друг другу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на государственном банкете после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Идея возрождения Китая и стремление «сделать Америку снова великой» могут идти рука об руку, не вступая в противоречие, и способствовать взаимному успеху», — цитирует Си Цзиньпина South China Morning Post.

14 мая Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине.

В Белом доме назвали встречу хорошей. Трамп выразил надежду, что у Вашингтона и Пекина впереди фантастическое будущее. Си Цзиньпин заявил, что общие интересы Китая и Соединённых Штатов перевешивают разногласия стран.