«Музей на Луне»: как проходила тайная миссия

Во время лунной программы Apollo на поверхность Луны отправляли не только научное оборудование. Спустя годы выяснилось, что вместе с официальным грузом там мог оказаться и объект искусства. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Что такое «Лунный музей»?

«Лунный музей» — это миниатюрная керамическая пластина размером примерно 1,9 × 1,3 сантиметра, на которой были размещены микроскопические изображения работ шести известных американских художников. Среди участников проекта были:

Все изображения были нанесены методом микрофотолитографии — технологии, похожей на ту, что используют при производстве микросхем. По сути художники создали крошечную «галерею», которую можно рассмотреть только при сильном увеличении.

Что именно было изображено на пластине?

Каждый художник создал крошечную графическую работу. Из-за микроскопического размера многие изображения выглядели как абстрактные символы. Художники использовали геометрические формы, минималистические линии и абстрактные композиции. Самой известной стала работа Энди Уорхол.

Считается, что он нарисовал стилизованную подпись, которая одновременно напоминала инициал «AW» и весьма провокационный фаллический рисунок. Именно этот элемент позже стал предметом многочисленных споров и интерпретаций.

Как родилась идея?

Проект придумал художник Форрест Майерс в конце 1960-х годов. В то время многие художники и музыканты пытались осмыслить космос как новую культурную среду.

Майерс решил создать художественный объект и первым отправить его за пределы Земли. Но возникла проблема: NASA крайне осторожно относилось к любым несанкционированным объектам на борту. Программа Apollo была государственной миссией с жесткими требованиями. Даже небольшой посторонний объект считался потенциально опасным. Однако Форрест Майерс принял решение реализовать проект во что бы то ни стало проект.

Как художникам удалось отправить «галерею» на Луну?

По наиболее распространенной версии, Форрест Майерс через знакомых связался с инженером, работавшим с лунным модулем Apollo 12. Имя этого человека официально не подтверждено, но в письмах Майерса фигурирует инженер по имени Джон Ф.

Согласно этой версии, пластину тайно закрепили на опоре лунного модуля Apollo 12 незадолго до запуска. Сам Майерс позже утверждал, что получил телеграмму с коротким сообщением, в которой говорилось, что «музей» успешно оказался на борту. История проекта описана в архивах The Museum of Modern Art и публикациях о космическом искусстве.

Правда ли пластина до сих пор находится на Луне?

Apollo 12 совершил посадку 19 ноября 1969 года в Океане Бурь. Большая часть оборудования лунного модуля так и осталась на Луне:

элементы модуля,

научные приборы,

инструменты,

флаги,

отражатели для лазеров.

С высокой вероятностью пластина тоже сохранилась, поскольку на Луне почти нет атмосферы и очень медленно происходят процессы разрушения. Но, опять же, прямых официальных документов NASA о размещении пластины нет.

