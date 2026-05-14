Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 гг.) полагает, что жителям ФРГ следует объективно оценивать результаты работы действующего правительства страны под руководством Фридриха Мерца (ХДС).

"Каждому гражданину следовало бы с чувством меры и умеренности - а это всегда были мои любимые слова - попытаться оценить то, чего правительство уже добилось", - заявила Меркель в интервью журналу Focus. "Ведь нельзя сказать, что там вообще ничего не делается", - добавила она.

В интервью политик не стала детально комментировать текущую политику властей. Тем не менее она пожелала успехов нынешнему правительству ФРГ, состоящего из блока ХДС/ХСС и СДПГ. По словам экс-канцлера, у нее складывается впечатление, "что все участники коалиции осознают невероятную ответственность". Правительство Германии, как утверждала она, работает "в действительно сложных внешних условиях". В этом контексте она упомянула конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

"Это колоссальные вызовы", - подчеркнула Меркель.

12 мая канцлер ФРГ был освистан во время выступления на федеральном съезде профсоюзов в Берлине. Присутствующие неоднократно громко освистывали Мерца и пытались сорвать его выступление выкриками из зала. Это продолжалось в течение примерно 15 минут. Когда канцлер ФРГ говорил о проведении реформ в стране и назвал эти планы шансом, на него вновь обрушился шквал оскорблений и свиста.

11 мая газета Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, сообщила, что Мерц вновь занял последнее место в рейтинге популярности ведущих политиков ФРГ. Его рейтинг достиг нового антирекорда - 62% негативных оценок. 6 мая исполнился год с того момента, как правительство ФРГ, состоящее из ХДС/ХСС и СДПГ, под руководством Мерца приступило к работе. По результатам опросов позиции этих партий с тех пор заметно пошатнулись. Тем временем АдГ в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией.