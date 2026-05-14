Французский парламент раскритиковал бесконтрольность руководства Лувра

Вопросы безопасности в Лувре при прежнем руководстве отодвинули на второй план, говорится в докладе Национального собрания Франции. Документ подготовили после ограбления музея в октябре 2025 года. В нем говорится, что основное внимание в Лувре уделялось укреплению авторитета музея и проведению мероприятий.

Глава комиссии Александр Портье заявил, что ограбление не является единичным случаем, а свидетельствует о системном сбое. По его словам, в Лувре безопасность не рассматривалась в качестве приоритета. Портье подчеркнул, что, несмотря на предупреждения и выявленные риски, политика безопасности в музее постепенно деградировала без адекватной реакции на вызовы.

Доклад также указывает на отсутствие контроля со стороны министерства культуры за решениями руководства Лувра. Это связано с тем, что руководители музеев назначаются указом президента. В связи с этим комиссия рекомендует пересмотреть процедуру назначения руководителей, чтобы их избирали советы директоров учреждений, в которых будут присутствовать парламентарии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Кристофа Лерибо новым директором Лувра 25 февраля. Он сменил на этом посту Лоранс де Кар, которая возглавляла музей с сентября 2021 года.

19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с использованием автогидроподъемника. Они вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении, инкрустированная 1 354 бриллиантами. Один из преступников выронил корону при побеге. Общая стоимость похищенных украшений оценивается в 88 миллионов евро.

Расследованием занимаются более 100 следователей, но похищенное до сих пор не найдено. 25 октября двоих подозреваемых задержали. На допросе они частично признали свою причастность. В течение ноября задержали еще несколько человек, и к настоящему моменту все четверо предполагаемых участников ограбления находятся под стражей. По предварительным данным, они не являются опытными грабителями и не связаны с верхушкой криминального мира.