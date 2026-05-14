Меркель дала совет по переговорам с Трампом

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (2005-2021 гг.) заявила, что в вопросе непростых отношений с президентом США Дональдом Трампом следует найти точки соприкосновения, а в остальном "позиционировать себя без страха и робости".

"Не пытаться как-то особенно понравиться - во всяком случае, я никогда не питала иллюзий на этот счет, даже когда все шло хорошо, - но и не стремиться быть излишне провокационным. Этому правилу я всегда и следовала", - сказала Меркель в интервью журналу Focus.

В то же время она предостерегла от недооценки американского лидера. "Тот, кто занял подобный пост, обладает просто невероятной властью. И поэтому к этому нужно относиться очень и очень серьезно", - констатировала экс-канцлер ФРГ.

Ранее в интервью агентству Reuters Трамп заявил, что чувствует отвращение к НАТО и рассматривает вопрос о выходе США из альянса. В беседе с британской газетой The Daily Telegraph глава американской администрации пояснил, что рассматривает возможность пересмотра участия Соединенных Штатов в НАТО, так как альянс не поддержал Вашингтон в войне с Тегераном. В этом же интервью американский лидер назвал НАТО "бумажным тигром" и признался, что никогда не испытывал особых симпатий к организации.