МИД Ирана обвинил ОАЭ в непосредственном участии в агрессии США и Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обвинил ОАЭ в непосредственном участии в агрессии США и Израиля против Тегерана, призвал эмираты пересмотреть свою политику в отношении исламской республики.

"Вчера стало известно, что Нетаньяху во время войны ездил в ОАЭ и Абу-Даби. Также выяснилось, что они участвовали в этих атаках и, возможно, даже действовали напрямую против нас. Поэтому ОАЭ - активный участник этой агрессии, и в этом нет никаких сомнений", - приводятся слова Арагчи в его телеграм-канале.

По мнению главы МИД Ирана, "союз ОАЭ с Израилем" не защитил эмираты во время конфликта и призвал их пересмотреть свою внешнюю политику.