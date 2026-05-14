Трамп может предпринять следующий шаг против Ирана после визита в КНР

Президент США Дональд Трамп может предпринять следующие серьезные шаги против Ирана после визита в Китай. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, в качестве одного из вариантов рассматривается возобновление операции "Проект свобода", в ходе которой планировалось организовать транзит судов через Ормузский пролив, используя американский флот".

Кроме того, США изучают возможность начать новые бомбардировки иранской инфраструктуры. Израильские чиновники утверждают, что их страна будет в состоянии повышенной готовности, если США решат возобновить боевые действия, пишет портал.

Лидер США пробудет в КНР до 15 мая включительно. Цель визита - смягчение и устранение разногласий по вопросам торгово-экономического сотрудничества и прочим ключевым пунктам двусторонней повестки, координация позиций по глобальным проблемам, включая, как ожидается, конфликт США с Ираном.