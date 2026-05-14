В Армении хотят ужесточить наказание за подкуп избирателей

Спикер парламента Армении Ален Симонян вместе с депутатами от правящей в стране фракции "Гражданский договор" инициировали законодательные изменения, ужесточающие наказание за подкуп избирателей.

"Мной и депутатами Арусяк Джулфакян, Алхас Казарян и Ваагном Алексаняном вводится в оборот новая законодательная инициатива, которой будет изменено действующее ранее наказание за дачу избирательной взятки. Действующее ранее наказание до 8 лет тюрьмы за дачу избирательной взятки будет заменено [наказанием] до 10 лет лишения свободы. А ранее предусмотренные 7 лет лишения свободы за принятие избирательной взятки будет заменено [лишением свободы на срок] до 9 лет", - сообщил спикер парламента Армении в Telegram-канале.

Симонян выразил убеждение, что это заставит задуматься тех, кто за денежные вознаграждения или иные выгоды ставит под удар "государственность, независимость" страны и "факт самостоятельного принятия решения". Он добавил, что "не завидует тем", кто уже оказался вовлечен в подобные процессы.

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Для участия в них в ЦИК Армении заявки подали 19 политических сил. Согласно перечню, в выборах примут участие 17 партий и два партийных блока.

По данным Центризбиркома, в выборах примут участие в том числе партия "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также два блока: "Армения" ("Айастан") во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном. В учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном блок "Сильная Армения" вошли партии "Сильная Армения", "Новая эра" и "Объединенные армяне".