Депутат Рижской думы Алексей Росликов посетил белорусскую АЭС и отметил, что в Латвии информация о безопасности объекта искажается и подается предвзято. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

"Депутат Рижской думы, экс-депутат парламента и лидер партии "Стабильность" Алексей Росликов (Латвия) 13 мая 2026 побывал на Белорусской АЭС", - говорится в сообщении.

В ходе визита латвийский гость ознакомился с ключевыми аспектами работы станции, включая системы обеспечения безопасности, экономическую эффективность и программу подготовки высококвалифицированного персонала для АЭС.

Как рассказали в пресс-службе, "Росликов остался глубоко впечатлен масштабом и уровнем обеспечения безопасности объекта". Политик констатировал, что распространяемая в Латвии информация о Белорусской АЭС подается предвзято и не соответствует действительности.

Политик подчеркнул высокий потенциал двусторонних отношений, "учитывая наличие в регионе такого эффективного и экологически чистого энергетического объекта, как Белорусская АЭС". Однако признал, что недальновидная и неконструктивная позиция нынешнего латвийского руководства "сводит на нет очевидную выгоду добрососедских отношений между Латвией и Республикой Беларусь".

В апреле мэр Риги Виестурс Клейнбергс заявил, что депутату Рижской думы Росликову будет отказано в возможности удаленного участия в заседаниях, если он подключается из-за границы. Парламентарий, в отношении которого возбуждено уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, выехал из Латвии в Белоруссию. Он был объявлен в розыск, снял с себя полномочия председателя оппозиционной парламентской партии "Стабильность!", но сохраняет мандат депутата Рижской думы. 5 июня 2025 года Росликов, являвшийся тогда депутатом Сейма (парламента) Латвии, в ходе рассмотрения законодателями декларации "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период в республике "русификации" заявил: "Русский язык - наш язык!" Депутат выступил против включения этого проекта решения в повестку дня, подчеркнув, что значительную часть населения страны составляют русские.