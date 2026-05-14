Делегация Афганистана отправится в ЕС в июне

Делегация Афганистана отправится в Брюссель на первые переговоры с Евросоюзом в июне, ее возглавит официальный представитель МИД Абдул Кахар Балхи. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

По информации портала, Балхи является одним из наиболее активно участвующих в международной деятельности чиновников правительства, сформированного движением "Талибан". С момента прихода талибов к власти в 2021 году он часто от имени движения поддерживает контакты с зарубежными СМИ и международными собеседниками по различным вопросам, в том числе касающимся санкций, миграции и гуманитарной помощи, отмечает Euractiv.

Планируется, что встреча состоится в Брюсселе "на нейтральной площадке" и в ней примут участие представители Европейской комиссии, Службы внешних действий ЕС и власти отдельных стран. Источники портала в Евросоюзе настаивают, что приглашение талибов не означает их признания.

Ранее, как передает портал, представитель Еврокомиссии подтвердил, что "де-факто властям Афганистана" было направлено приглашение на встречу. Еврокомиссия в письме спрашивает о "возможности провести встречу на техническом уровне в Брюсселе". Встреча должна быть посвящена вопросу депортации афганских мигрантов, которые, как утверждают в Еврокомиссии, "не имеют права на пребывание в ЕС и представляют угрозу безопасности".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о намерении вывести войска. 15 августа 2021 года президент республики Ашраф Гани бежал за рубеж, а затем талибы без боя вошли в Кабул и провозгласили Исламский Эмират Афганистан.