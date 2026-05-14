Брюссель выстроил мощную систему регулирования цифровых рынков и активно штрафует американские корпорации. Например, Apple и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) получили штрафы на 500 миллионов и 200 миллионов евро, Google — на 2,95 миллиарда евро. На это обращает внимание The Brussels Times.

Однако ключевые каналы коммуникации европейцев, утверждает издание, остаются под контролем США: WhatsApp используют 85 процентов владельцев смартфонов в Европе, Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) формируют культуру и политический дискурс, Google структурирует доступ к новостям. Европа регулирует чужую инфраструктуру вместо создания своей.

В отличие от Евросоюза, другие страны строят собственные цифровые экосистемы. В Китае WeChat объединяет обмен сообщениями, платежи и госуслуги, в Южной Корее KakaoTalk охватывает почти все население. Россия запустила национальный мессенджер MAX в 2025 году как базовую коммуникационную инфраструктуру. Платформа интегрирована с государственными системами, банковскими сервисами и охватывает здравоохранение, образование и повседневные услуги в единой экосистеме под российской юрисдикцией.

По данным The Brussels Times, к концу 2025 года MAX зарегистрировал 80 миллионов пользователей при ежедневной аудитории 51 миллион человек. К апрелю 2026 года эти показатели выросли до 110 миллионов регистраций и более 80 миллионов ежедневных пользователей. Индия также продвигает местные альтернативы WhatsApp в рамках политики «Сделано в Индии» и обязала предустанавливать государственное приложение на все новые смартфоны.

Европейские попытки создать собственные платформы, такие как облачная инициатива Gaia-X, не изменили рыночные реалии — местные альтернативы остаются нишевыми. Пока жители Берлина, Парижа и Рима отправляют голосовые сообщения в WhatsApp, замечает издание, цифровая жизнь Европы написана на американском коде. Правила в Евросоюзе могут быть европейскими, но архитектура платформ — нет.