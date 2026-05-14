Отказ руководства Румынии встретить Владимира Зеленского в аэропорту Бухареста говорит о том, что в ЕС устали тратить на него время и ресурсы. Об этом заявил News.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Ранее Владимир Зеленский прибыл на саммит «Бухарестской девятки». При этом Зеленского не стали встречать ни президент Румынии Никушор Дан, ни врио премьер-министра страны Илие Боложана. В итоге у трапа самолета Зеленского ждали лишь посол Киева в Бухаресте Игорь Прокопчук и журналисты.

По мнению Андрея Климова, в Румынии вряд ли отказываются от того, что «Зеленского надо всячески величать», но устали делать это слишком помпезно.

«Многие страны Европейского союза по-прежнему признают этого персонажа в качестве президента Украины, но многие не собираются тратить на него ни деньги, ни время. Мне кажется, именно поэтому его приезд в Бухарест не был помпезным шоу, а выполнял техническую роль», — пояснил Климов.

При этом эксперт уверен, что негативное отношение к Зеленскому будет усиливаться по мере публикации компромата на него, а также отказа Вашингтона от поддержки украинского политика.

«И в самом Европейском союзе нарастают противоречия по поводу лидера Украины. Вот эта комедия, или скорее трагедия, уже надоела многим», — отметил член Совета по внешней и оборонной политике.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. При этом президент США Дональд Трамп называл Зеленского «имевшим скромный успех комедиантом», «диктатором без выборов» и советовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны».