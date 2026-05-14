Обзор иноСМИ: «непобедимая подлодка Путина» и «роковая ошибка Трампа»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Непобедимая подлодка Путина» нашла ахиллесову пяту Пентагона

Российская подлодка с ядерными торпедами «ищет бреши» в подводной обороне США - развертывание «Посейдонов» на субмарине «Хабаровск» усилит ядерное соперничество в океане, пишет Asia Times. Издание отмечает, что ядерная торпеда «Посейдон» всё чаще рассматривается как испытание для систем сдерживания, контроля над вооружениями и методов ведения подводной войны США. Подлодка «Хабаровск» входит в число представленных президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году образцов «непобедимого стратегического оружия». Она спроектирована исключительно как носитель «Посейдона» - межконтинентальной торпеды с ядерной силовой установкой и ядерным боезарядом, предназначенной для обхода обычных систем противоракетной обороны и создания угрозы портам и авианосным ударным группам.

Российские разработки подвергают испытанию возможности американской противолодочной обороны и ставят масштабные вопросы о сдерживании, стабильности в условиях эскалации, контроле над вооружениями и будущем подводного ядерного сдерживания. Американские эксперты считают, что «Посейдон» может стать полуавтономным оружием ответного удара при интеграции с российской системой управления ядерными силами «Периметр». «Периметр» гарантирует ответный удар даже в случае уничтожения российских систем управления ядерными силами. В случае ядерной атаки на РФ система «Периметр» может направить торпеды «Посейдон», уже находящиеся на патрулировании в Атлантическом и Тихом океанах, для атаки на портовые города США. При этом «Посейдоны» будут находиться вне зоны досягаемости американских торпед. После отмены программ Subroc и Sea Lance у ВМС США не осталось противолодочного оружия большой дальности для ударов с безопасного расстояния. Этот разрыв в возможностях может стать еще более опасным с введением в строй «Хабаровска».

«Трамп обещает дешевое топливо, пока авиакомпании идут ко дну»

Война против Ирана не просто взвинчивает цены на бензин в США, пишет The Washington Post. Согласно новым государственным данным, она также способствовала росту инфляции до самого высокого уровня за последние три года. Белый дом утверждает, что этот рост цен носит временный характер. Президент Дональд Трамп заверил, что цены на бензин «упадут камнем вниз», как только закончится война». Однако некоторые экономисты опасаются, что высокие цены сохранятся в обозримом будущем, и даже сравнивают нынешнюю ситуацию с пандемией или нефтяным кризисом 1970-х годов. Высокие цены на топливо повышают затраты на перевозку продуктов, что ведет к росту стоимости бакалеи. Отопление и кондиционирование также обходятся дороже. Все это подпитывает инфляцию: именно высокие цены на энергоносители стали основным фактором недавнего роста цен в США. Главный экономист налоговой и бухгалтерской фирмы KPMG Дайан Суонк заявила, что перекрытие Ормузского пролива - это не просто энергетический шок, но также удар по цепочкам поставок.

По мнению Суонк, последствия этого удара будут ощущаться еще долго после того, как пролив снова откроется. Это нарушает логистику так же, как это было во время пандемии. При этом инфляция так и не снизилась окончательно со времен ковида, считает экономист Майкл Стрейн. По его словам, война с Ираном и введенные Трампом пошлины лишь усугубляют ситуацию, из-за чего разорвать этот порочный круг становится всё сложнее. Когда цены на бензин резко взлетают, предприятия поднимают стоимость товаров, а потребители начинают сокращать расходы, что и порождает инфляцию, отметил Стрейн. Он объяснил, что инфляция - это во многом психологический феномен, поэтому, если все ожидают роста цен, инфляция окажется выше целевого показателя Федеральной резервной системы. Суонк предупредила, что инфляционный удар и сбой в цепочках поставок могут выйти далеко за пределы продуктовых магазинов и заправок. Вскоре товары на основе нефтепродуктов, которые входят в состав предметов повседневного обихода, могут подорожать. Ситуация уже ускорила банкротство одной из авиакомпаний в США - в результате людям буквально пришлось высаживаться из самолетов прямо на взлетной полосе.

«Дело идет к развязке: как украинский кризис выполнил миссию Путина»

Вечером 9 мая президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов об украинском кризисе, заявив, что «дело идет к завершению». По версии автора израильской газеты The Jerusalem Post, формулировки Кремля указывают на «нечто очень важное». Путин никогда не описывал украинский кризис как ограниченный территориальный конфликт. С самого начала он представлял его как часть более широкого противостояния с западным порядком, возникшим после распада СССР. Сегодня центральный вопрос для Кремля может заключаться не в территориях, а в том, достигла ли Москва своей «более масштабной геополитической цели». И в некоторых важных аспектах мир уже изменился, считает автор статьи. Европа лишилась доступа к дешевой российской энергии, которая десятилетиями обеспечивала работу европейской промышленности. Германия, некогда экономический двигатель Европы, продолжает бороться с последствиями этого. НАТО расширилась, но Европа также стала как никогда раньше зависима от американской военной и финансовой поддержки. В то же время Россия укрепила связи с Китаем, Индией и ключевыми державами Ближнего Востока, несмотря на попытки Запада изолировать её.

С точки зрения России, конфликт на Украине никогда не касался только Киева. Речь шла о прекращении геополитического порядка, который, по мнению Москвы, неуклонно ослаблял позиции России на протяжении 30 лет. Признает это Запад или нет, но конфликт на Украине уже изменил мировую политику таким образом, что обратить вспять эти изменения может оказаться непросто. Парадоксально, но прекращение огня может создать для Европы больше проблем, чем продолжение конфликта. Пока боевые действия продолжаются, Европа сохраняет относительное единство. У стран есть общая миссия и политическое оправдание экономических жертв. Однако с завершением конфликта на повестку дня быстро вернутся сложные вопросы. Кто оплатит восстановление Украины? Сможет ли ЕС реально поглотить такую страну? Как быть с санкциями? Путин верит, что глобальная система уже достаточно сместилась в пользу России. И с точки зрения Запада это может оказаться самым опасным исходом из всех возможных.

«Иллюзия спасения: почему ИИ не вытянет Америку из долговой ямы»

Нет более человеческого порыва, чем принимать желаемое за действительное - склонность хвататься за любую соломинку, которая позволяет нам закрывать глаза на суровые реалии. Представители политического класса Америки олицетворяют этот порок в своей непрекращающейся практике «бюджетного отрицания», заявил бывший губернатор Индианы Митч Дэниэлс в своей статье для The Washington Post. По его мнению, люди, ответственные за экономическое будущее и национальную безопасность США, цепляются за воображаемые чудеса, чтобы оправдать грубое пренебрежение своим долгом по управлению государством. Десять лет назад, когда госдолг США резко пошел вверх, приблизившись к некогда немыслимой отметке в 20 триллионов долларов (сейчас он уже близок к 40 триллионам), адепты отрицания нашли временное убежище в разных теориях. Но представление, что страна может вечно и безгранично брать в долг в собственной фиатной валюте, было быстро разгромлено полномасштабной критикой на самых разных площадках.

Однако тяга к принятию желаемого за действительное никуда не делась. Её новым прибежищем стало утверждение, будто резкий рост производительности, который принесет экономике искусственный интеллект, вытащит США из тонущей лодки, перегруженной долгами. Существуют убедительные доказательства, что ИИ уже подстегивает экономику самым важным из возможных способов - повышая производительность. Это главная причина, почему рост американского ВВП оказывается неожиданно высоким при вялом росте занятости. Более того, прогнозы, что этот «попутный ветер» будет лишь усиливаться, выглядят весьма правдоподобно. Что не заслуживает доверия - так это идея, что вызванный ИИ всплеск производительности сможет компенсировать десятилетия бездействия. Если предположить, что революция ИИ даст 70-процентный импульс, подняв показатель экономического роста США до трех процентов, уровень долга в этом случае лишь стабилизируется - то есть не улучшится, а просто перестанет расти. И это без учета вероятности военного кризиса, рецессии, новой пандемии или любых других потрясений. А рост доходов от ИИ может быть частично нивелирован новыми расходами на энергетическую инфраструктуру.

Вывод войск из Германии может стать «роковой ошибкой» Трампа

На первый взгляд решение Дональда Трампа вывести два батальона из Германии и отменить развертывание ракет средней дальности в стране выглядит как победа сторонников сокращения военного присутствия США за рубежом. Однако то, каким именно образом США сокращают и пересматривают свои внешнеполитические амбиции, имеет колоссальное значение, пишет Responsible Statecraft. Для США возвышение Китая означает, что Европа потеряет роль главной арены геостратегического соперничества, как это было во времена холодной войны. Вашингтон больше не может позволить себе использовать НАТО как средство вестернизации бывших государств Варшавского договора. НАТО требует все более дефицитных американских военных ресурсов и снижает способность Вашингтона концентрировать свои силы на Индо-Тихоокеанском регионе. По мнению автора Responsible Statecraft, США стоило бы проводить политику управляемого, а не резкого перераспределения сил внутри НАТО.

Этот процесс должен быть гармонизирован с усилиями по восстановлению экономики и оборонного сектора Европы, а также по нормализации отношений с Россией. По мере того как европейцы стали бы брать на себя всё большую ответственность за собственную оборону, США могли бы препятствовать распространению ядерного оружия среди членов НАТО, поскольку это может дестабилизировать отношения с Россией. Но вывод войск из Германии приводит к прямо противоположному результату, считает автор статьи. Объявив о своем решении практически без предварительного уведомления, Трамп оставил НАТО без средств противодействия российским гиперзвуковым ракетам средней дальности «Орешник». Это усилило опасения, что ядерный зонтик США ненадежен, и повысило шансы на распространение ядерного оружия в Европе. Итогом, по мнению автора статьи, может стать «вечная нестабильность» на Украине. Европа при этом будет «слишком недоверчива, чтобы взаимодействовать с Россией, но при этом слишком слаба, чтобы её сдерживать».