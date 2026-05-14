Бундестаг: Европа сама лишает себя дееспособности из-за слабой дипломатии

Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Армин Лашет (ХДС) подверг резкой критике слабое влияние Европейского союза (ЕС) на мировую политику и заявил, что Европа сама лишает себя дееспособности из-за слабой дипломатии.

"Европа столь слаба на международной арене, потому что она склонна читать мораль вместо того, чтобы активно продвигать дипломатию", - заявил Лашет накануне вручения международной премии имени Карла Великого. Его слова приводит телеканал NTV. "Переговоры между Россией и Украиной ведут исключительно американские бизнесмены, поскольку ЕС отказывается дипломатическим путем с позиции силы отстаивать собственные интересы перед Россией", - утверждал политик.

Он назвал происходящее абсурдом. "Это самолишение Европы дееспособности", - заключил Лашет.

14 мая в Ахене на западе Германии состоится церемония вручения Международной премии имени Карла Великого за 2026 год. Она вручается за заслуги в деле защиты европейских ценностей и была присуждена бывшему премьер-министру Италии и экс-президенту Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.