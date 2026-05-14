Китай ушел от ответа на вопрос о дружбе Трампа и Си Цзиньпина

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь не ответил прямо на вопрос, считает ли председатель КНР Си Цзиньпин президента США Дональда Трампа своим другом. На это обратило внимание РИА Новости.

«Стороны обменялись мнениями по основным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также глобальным вопросам», — подчеркнул представитель ведомства, уйдя от ответа на вопрос о дружбе двух лидеров.

Ранее Трамп похвалил председателя КНР перед началом переговоров в Пекине, заявив, что они часто общаются по телефону для решения проблем в двусторонних отношениях.

14 мая президент США заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли отлично. Трамп также назвал Китай невероятно красивой страной.