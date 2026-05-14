Защита Ермака обжалует решение суда в Киеве о его аресте

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после решения суда отправить его под стражу заявил, что его адвокаты обжалуют арест. Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Я отрицаю какие-либо обвинения. Мне нечего скрывать, я буду подавать апелляцию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на Украине суд арестовал Ермака на 60 суток. Вместе с тем ему назначили залог в размере 140 млн гривен.

Сам Ермак после ареста в Киеве заявил, что друзья помогут ему внести залог.