Иран выступил с жестким призывом к БРИКС по США
Странам БРИКС необходимо объединиться, чтобы отправить американский деспотизм в мусорную корзину истории. С таким призывом выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает IRNA.
Дипломат выразил уверенность, что БРИКС станет одним из столпов формирования мирового порядка, который будет «более справедливым, сбалансированным и гуманным». По словам Аракчи, многие страны объединения сталкиваются с разными формами американского деспотизма и привыкли с ним бороться.
«Сейчас настало время совместными усилиями показать, что такое поведение должно быть отправлено в мусорную корзину истории», — подчеркнул глава МИД.
Озвучена главная «токсичная» угроза для США от Ирана
Ранее Аракчи пообещал привлечь к ответственности страны, сотрудничающие с Израилем против Исламской Республики.