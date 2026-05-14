Торговые войны и трудности: как прошла встреча Трампа и Си Цзиньпина

В Пекине завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, которые длились более двух часов. Какие темы обсудили лидеры двух стран, в материале «Рамблера».

Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. Это первый официальный визит американского лидера в КНР с 2017 года. Целью визита, который продлится до 15 мая включительно, ранее было обозначено смягчение и устранение разногласий по вопросам торгово-экономического сотрудничества и прочим ключевым пунктам двусторонней повестки.

Сегодня лидеры США и Китая провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. В начале встречи председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу, стороны должны быть партнерами, а не соперниками, пишет ТАСС.

Китайский лидер также заметил, что взаимная поддержка и общее процветание позволят Пекину и Вашингтону «выработать новый подход к взаимодействию между двумя великими державами в новую эпоху».

«Факты вновь подтверждают, что в торговой войне нет победителей, а суть китайско-американских экономических и торговых отношений - взаимная выгода. Перед лицом разногласий и трений единственно правильным выбором являются равноправные консультации. Вчера экономические и торговые переговорные группы двух стран достигли в целом сбалансированных и позитивных результатов, что является хорошей новостью для народов обеих стран и всего мира», — сообщил Си Цзиньпин.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп поблагодарил китайского коллегу за прием и назвал свой визит честью.

«У нас все получалось, когда возникали трудности, мы их решали. Я звонил вам, а вы звонили мне, и когда у нас возникала проблема, люди не знали об этом. Когда у нас возникала проблема, мы решали ее очень быстро (…) Нас ждет фантастическое совместное будущее. (…) Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо», — пообещал глава США.

Он также заверил, что США намерены вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе. При этом Трамп обратил внимание на то, что он привез с собой крупнейших предпринимателей для обсуждения перспектив сотрудничества, пишет РИА Новости.

Напомним, что на протяжении большей части 2025 года США и Китай находились на грани новой торговой войны. Трамп неоднократно повышал и понижал пошлины на китайские товары. Временами тарифы достигали уровней, превышающих сто процентов.

В ответ Китай сократил экспорт редкоземельных минералов в США и закупки американской сельскохозяйственной продукции, что ударило по фермерам в ключевых штатах, проголосовавших за Трампа.

Тайвань

По информации Центрального телевидения Китая, председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с президентом США Дональдом Трампом украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове.

При этом особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросу Тайваня, который Китай считает своей неотъемлемой частью. Председатель КНР особо подчеркнул, что этот вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях, отмечает RT.

«В случае неправильного подхода две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, что поставит все китайско-американские отношения в крайне опасное положение», — пояснил он.

Си Цзиньпин предупредил, что «независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы».

Также, по мнению китайского лидера, КНР и США должны преодолеть «ловушку Фукидида» (неизбежность столкновения в борьбе за лидерство между претендентами на статус гегемона. – Прим. ред.).

«Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами… это вопросы, поставленные историей, миром и народами», — констатировал Си Цзиньпин.

Однако американский президент Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистов о Тайване во время церемонии фотографирования.

Напомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. США, декларируя приверженность политике «одного Китая», продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять оружие на остров. В частности, Вашингтон одобрил продажу оружия на сумму $11 млрд, что вызвало осуждение со стороны Пекина. Еще один пакет поставок на сумму около $14 млрд ожидает окончательного одобрения от Трампа, который уже несколько месяцев откладывает принятие решения.