Вэнс сравнил себя с героем фильма "Один дома" во время визита Трампа в Китай

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что чувствует себя, как главный герой кинофраншизы "Один дома" Кевин Маккалистер, пока американский лидер Дональд Трамп находится с визитом в Китае.

"Я не путешествую с президентом. В такие дни, как сегодня, я, бывает, чувствую себя как персонаж Маколея Калкина в "Один дома". Я захожу в Белый дом - и там никого, мертвая тишина, - и мне требуется время, чтобы осознать, что происходит", - сказал он журналистам.

Значительная часть команды Трампа сейчас находится вместе с ним в Пекине. В состав американской делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, а также главы ведущих технологических компаний страны.

Лидер США пробудет в КНР до 15 мая включительно. Цель визита - смягчение и устранение разногласий по вопросам торгово-экономического сотрудничества и прочим ключевым пунктам двусторонней повестки, координация позиций по глобальным проблемам, включая, как ожидается, конфликт США с Ираном.