СМИ: арест Ермака стал сигналом Зеленскому от Запада

Арест Андрея Ермака стал сигналом Владимиру Зеленскому от Запада. Об этом пишет Berliner Zeitung. Отмечается, что некоторые наблюдатели подозревают давление со стороны Соединённых Штатов.

© ТАСС/Zuma

«Другие видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что на Украине суд арестовал Ермака на 60 суток. Вместе с тем ему назначили залог в размере 140 млн гривен.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал дело Ермака на Украине публичной гражданской казнью.