Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о заключении бывшего руководителя Офиса украинского лидера Андрея Ермака, которому вменяют причастность к легализации средств в рамках масштабной коррупционной схемы, под стражу на 60 суток с альтернативой в виде залога в 140 миллионов гривен. Военкор Александр Коц назвал главные вопросы, которые возникают после ареста Ермака. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как заметил военкор, ключевых вопросов три. Он указал, что первый из них состоит в том, будет ли внесен залог за Ермака и кем именно. Коц подчеркнул, что источник этих 140 миллионов гривен многое скажет о том, удалось ли экс-главе Офиса украинского лидера сохранять ресурсную базу.

Вторым вопросом, по словам военкора, является то, пойдет ли Ермак на сотрудничество со следствием, учитывая объем показаний, которые он потенциально способен дать. Третьим вопросом Коц назвал то, насколько глубоко затронет расследование сам Офис украинского лидера и связанные с ним финансово-промышленные группы.

Военкор утверждает, что вне зависимости вне зависимости от процессуального исхода уже сейчас можно констатировать завершение эпохи «теневого премьерства» в украинской политике, а также заметное сужение пространства для маневра у главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского.