Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака стал серьезным сигналом Владимиру Зеленскому со стороны Запада. Об этом пишет Berliner Zeitung. В публикации немецкого издания приводятся разные версии происходящего.

Одни считают, что давят США, другие с подозрением смотрят в сторону ЕС.

«Некоторые наблюдатели подозревают давление со стороны Вашингтона. Другие видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам», — говорится в статье.

Далее Berliner Zeitung со ссылкой на украинские СМИ делает более жесткий вывод. В материале указывается, что ситуацию с Ермаком можно истолковать как «последнее предупреждение» главе киевского режима. Издание также отмечает роль местных элит, которые, всей видимости, надеются на скорое окончание конфликта и обвиняет Зеленского в препятствовании переговорам.