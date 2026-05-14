В Киеве и девяти областях Украины зафиксировали отключения света

Отключения электричества зафиксированы в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

По ее данным, отключения также фиксируют на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Количество обесточенных абонентов в обоих случаях не приводится, однако сообщается, что в Днепропетровской и Полтавской областях обесточено более 50 населенных пунктов.

На Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводят многочасовые графики отключения электричества.