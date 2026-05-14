Сжатые губы и поднятый кулак: эксперт расшифровала скрытые эмоции Трампа в Пекине

Доктор Лилиан Гласс, называющая себя «экспертом по языку тела», проанализировала встречу главы Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Гласс рассказала изданию New York Post, что Трамп поприветствовал толпу в Пекине своим фирменным жестом - поднятым кулаком - и выглядел «эмоциональным и явно тронутым» увиденным.

Трамп 13 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Это первый визит американского лидера в КНР с 2017 года - тогда президентом тоже был Трамп.

Гласс заявила британскому таблоиду Mirror, что серьезность этого визита проявилась с самого начала: первая встреча с Си показала, что Трамп «не относится к поездке легкомысленно».

«Когда Трамп стоял рядом с Си и они пожимали друг другу руки, Трамп наклонился, демонстрируя теплоту и дружелюбие по отношению к Си», - подчеркнула Гласс.

Затем, по ее мнению, для Трампа наступил «ещё один эмоциональный момент», когда они с Си осматривали почетный караул во время церемонии приветствия в Большом зале народных собраний в Пекине. По словам Гласс, это заметно по выражению лица президента США: глаза прищурены, а губы плотно сжаты.

«Такие эмоции мы видим у Трампа нечасто», - отметила она.

Гласс добавила, что отсутствие улыбки на лице Трампа во время встречи с Си свидетельствует о важности этого взаимодействия.

«Си Цзиньпин выглядит расслабленным, а Трамп в очередной раз демонстрирует серьезность этой встречи, не сияя улыбкой», - заключила Гласс.

Во время визита в Китай Трампа сопровождают чиновники его администрации, а также глава Tesla и SpaceX Илон Маск, уходящий глава Apple Тим Кук, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, топ-менеджеры Boeing, Visa, Mastercard и других компаний. Основными темами переговоров Трампа и Си станут война против Ирана, тарифы и технологии.