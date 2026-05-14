Внутренние «разборки»: зачем Юлия Мендель «топит» Владимира Зеленского

Интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель не раскрыло нового о киевском режиме для России, но для западной общественности ее заявления стали сенсацией. «Царьград» назвал три версии, кто мог организовать провокацию.

«Чисто украинские разборки»

Первая версия — разборки внутри украинских элит. Бывшего главу офиса президента Андрея Ермака и Владимира Зеленского «топит» коалиция украинских олигархов, которые хотят перераспределить финансовые потоки с Запада.

«Это внутривидовая борьба за желание изменить баланс власти внутри Украины. Условно говоря, НАБУ и САП стали вторым центром влияния украинской власти, между ними и бывшим главой ОП ведётся борьба за право влияния на финансовые потоки», — заявил бывший нардеп Украины Спиридон Килинкаров.

Бывший украинский депутат Олег Царев также придерживается версии, что происходящее — «чисто украинские разборки». По его словам, в свое время Мендель работала на приближенного к Петру Порошенко* (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) медиаменеджера Николая Княжицкого, а связи помогли ей стать пресс-секретарем президента Украины.

«В 2021-м Мендель со скандалом уволилась, вышла замуж и уехала за границу. И там "старые друзья" ей предложили написать книгу про Зеленского. Я точно знаю, что эти люди связаны с Порошенко*, на которого сейчас четыре уголовных дела от Зеленского. Я очень хорошо знаю Петю Порошенко* лично — это его ответный удар», — заявил он.

При этом версия выглядит неоднозначной. Килинкаров обращал внимание, что Мендель и раньше высказывалась о коррупции, а резонанс вызвало именно то, что интервью взял Такер Карлсон.

Атака глобалистов

Согласно второй версии, либералы-глобалисты недовольны Зеленским как менеджером проекта «анти-Россия» и готовят на замену более «компетентную» кандидатуру. Интервью Мендель в таком случае становится частью медийной кампании по дискредитации Зеленского и подготовке его замены.

«Трамп и посольство Штатов стояли за историей в начале сюжета с антикоррупционным осенним накатом и снятием Ермака с поста. Сейчас это совсем другая история: как и летом 2025-го, за так называемым меморандумом Качки — Кос», — заявил политтехнолог Михаил Павлив.

Меморандум Качки — Кос представляет собой план из 10 пунктов, реализация которых обеспечивает и закрепляет фактический контроль «внешних партнеров» над национальным правовым и силовым полем Украины. По предположению эксперта, текущие события являются попыткой глобалистов провести «бархатный переворот» на Украине и принудить Киев к скорейшей реализации меморандума, из-за чего Зеленский останется без полномочий.

«Одновременно с этим местные союзники глобалистов (олигархи Виктор Пинчук и Томаш Фиала, главный союзник Соросов в стране) попутно решают еще и свои шкурные интересы по добиванию Ермака и перераспределению заработка от военных поставок», — заявил Павлив.

Такая версия объясняет обострение в «деле Ермака», но не поясняет откровения Мендель в беседе с Такером Карлсоном. Действия глобалистов через НАБУ, которое подконтрольно США, является парадоксальным вариантом. Кроме того, нельзя представить, что глобалисты и движение MAGA в лице Карлсона действуют заодно.

Избавление от «украинского балласта»

Третья версия — американские национально-консервативные элиты решили избавиться от «украинского балласта». С помощью Карлсона и откровений Мендель показать, что поддержка Зеленского и Украины работает против интересов США.

Главным возражением против этой версии является разрыв сотрудничества между Дональдом Трампом и Такером Карлсоном. Однако то, что их пути разошлись, лишь подтверждает заинтересованность американских консерваторов в том, чтобы разорвать все связи США с украинским проектом. Разоблачение Зеленского для западной аудитории в таком интервью закономерно.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий замечает, что за Такером могут стоять промышленные группы, которые ничего не получили от долгосрочных программ второго срока Трампа.

«После того как Израиль сгреб сейчас чуть ли не три четверти всех американских арсеналов в ходе войны с Ираном, евроатлантисты тоже хотят получить оставшиеся американские ресурсы. Такер Карлсон является рупором тех консервативных групп, которые противостоят этим действиям глобалистов. Не случайно в начале года, когда Трамп собирал в Белом доме крупнейшие американские нефтяные компании для обсуждения ситуации в Венесуэле после похищения Мадуро, на этой встрече был и Карлсон. Не по приглашению Трампа, а как советник нефтяников», — отметил он.

Отмечается, что интервью с Мендель — не разовая акция Карлсона. Он последовательно бьет по глобалистским проектам, которые расходуют средства американского бизнеса и граждан. Теперь он пытается «отвязать» Киев от американского бюджета. Вместе с тем Дробницкий считает, что на нынешней политике Штатов это не скажется, ведь люди в американских элитах, которые считают Украину «потребителем» и хотят с этим бороться — в меньшинстве.

* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.