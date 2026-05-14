Такаити подтвердила проход японского танкера через Ормузский пролив

Судно с 2 млн баррелей нефти благополучно миновало заблокированный участок Ормузского пролива и направилось в Японию, сообщила японский премьер-министр Санаэ Такаити.

Через Ормузский пролив благополучно прошло японское судно, оно направляется в Японию, куда прибудет в середине июня, указала Такаити, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что супертанкер Eneos Endeavor пересек Ормузский пролив с отключенной системой отслеживания.

Согласно данным прессы, Иран и США договорились о постепенном снятии ограничений на проход судов в этом регионе.