Только Соединённые Штаты способны выступать посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News. При этом он отметил, что если другие страны хотят попытаться помочь достижению мира, они должны это сделать.

«Думаю, мы — единственная в мире страна, способная на это. Если кто-то ещё хочет попробовать, пусть попробуют. Но обе стороны продолжают говорить нам, что в конечном счёте только мы способны это сделать», — сказал американский дипломат.

В марте 2026 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что трёхсторонние переговоры с участием США поставлены на паузу, поскольку у американских переговорщиков сейчас «другие приоритеты».

В конце апреля 2026 года Россия предложила перемирие на День Победы, а позже стороны согласовали прекращение огня на 9–11 мая. 9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский конфликт близится к завершению.

Ранее Соединённые Штаты неоднократно выступали в роли посредника в международных переговорах, однако их исключительная роль в украинском урегулировании регулярно оспаривается другими странами, в том числе Китаем и Турцией, которые также предлагали свои посреднические инициативы.