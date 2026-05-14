Пока вы спали: сомнения США о роли НАТО и будущее вакцины от хантавируса

В Словакии заявили, что Европа лукавит, заявляя о запрете импорта газа из РФ

В Словакии считают, что заявления европейских стран о полном отказе от российского газа не соответствуют реальной практике закупок энергоресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам вице-спикера парламента республики Тибора Гашпара, ряд государств ЕС продолжает активно импортировать сжиженный природный газ из России, причем местами даже в рекордных объемах.

Он также отметил, что поставки в Словакию сейчас в основном идут через «Турецкий поток» после прекращения украинского маршрута, а на энергобаланс Европы дополнительно влияет нестабильность вокруг Ирана и в районе Ормузского пролива.

Рубио поставил под вопрос смысл существования НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио поставил под сомнение смысл и эффективность существования НАТО, указав на противоречивые действия отдельных союзников. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что отказ некоторых стран предоставить Соединённым Штатам доступ к военной инфраструктуре во время конфликта с Ираном демонстрирует слабые места внутри альянса.

По его словам, подобные ситуации вызывают вопросы о справедливости распределения обязанностей, особенно с учётом того, что США несут основную финансовую нагрузку в НАТО.

ЦБ ожидает снижение и стабилизацию инфляции до 4%

Банк России ожидает постепенное снижение инфляции с последующей стабилизацией около целевого уровня 4% во втором полугодии. Об этом сообщает ТАСС.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов пояснил, что речь идет о замедлении текущего темпа роста цен с учетом сезонной корректировки, однако точные сроки достижения этого уровня назвать сложно.

При этом он допустил краткосрочный всплеск инфляции в октябре из-за повышения тарифов ЖКХ, аналогичный январскому скачку, а годовой показатель, по прогнозам, может составить 4,5-5,5%.

Онищенко: создание вакцины от хантавируса займет несколько лет

Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что создание вакцины против хантавируса возможно, но при соблюдении всех стандартов и этапов испытаний этот процесс может занять несколько лет.

Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что технологически разработка такой вакцины сопоставима с подходами, применявшимися при создании препаратов против коронавируса, однако ключевой проблемой остается выбор конкретного штамма среди более чем сорока существующих вариантов.

Также, по его словам, важно определить, какие именно группы населения будут подлежать вакцинации.

Си Цзиньпин высказался о проблеме Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что неправильный подход к решению тайваньского вопроса может привести к прямому конфликту между Китаем и США. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Тайвань остается ключевым и наиболее чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях, от которого зависит общая стабильность между двумя странами.

По его словам, поддержка идеи «независимости острова» несовместима с мирным развитием региона, а сохранение стабильности в Тайваньском проливе имеет решающее значение для двусторонних связей.