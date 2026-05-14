Лидер КНР не позволил Трампу перехватить инициативу в рукопожатии

Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР, попытался притянуть его руку к себе, но Си Цзиньпин пресек желание коллеги перетянуть одеяло на себя. Рукопожатие длилось 14 секунд, сообщает РИА Новости.

Выйдя из лимузина и приблизившись к лидеру Китая, Трамп протянул руку ладонью вверх. Си Цзиньпин держал свою ладонь чуть выше, перпендикулярно земле, широко расставив пальцы.

Трудно сказать, потребовалась ли главе КНР недюжинная сила, чтобы не дать Трампу перетянуть инициативу в рукопожатии на себя.

Президент США похлопал ладонь Си Цзиньпина левой рукой, параллельно что-то ему говоря.

Когда политики разомкнули руки, глава Белого дома положил правую ладонь на локоть Си Цзиньпина.