Си Цзиньпин высказался об отношениях с США

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил, что стабильные отношения между Китаем и Соединёнными Штатами отвечают интересам всего мира, а сотрудничество выгодно обеим странам.

«Обе стороны должны сотрудничать и быть партнёрами, а не противниками, чтобы достичь взаимного успеха и процветания», — сказал он.

Председатель КНР также отметил, что общие интересы Китая и Соединённых Штатов перевешивают разногласия стран.

При этом Трамп выразил надежду, что у Вашингтона и Пекина будет фантастическое будущее.